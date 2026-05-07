CAC 40-Handel aktuell: So performt der CAC 40 aktuell

Marktbericht

Der CAC 40 zeigt sich derzeit schwächer.

Um 12:09 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,92 Prozent auf 8.126,69 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,432 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,733 Prozent auf 8.141,94 Punkte an der Kurstafel, nach 8.202,08 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8.158,93 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8.122,91 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,057 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, wurde der CAC 40 mit 8.263,87 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8.273,84 Punkte. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 08.05.2025, einen Wert von 7.694,44 Punkten auf.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,836 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 91.460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 234,400 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net