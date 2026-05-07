DAX24.488 -0,7%Est505.929 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,16 +0,4%Nas25.806 -0,1%Bitcoin68.172 ±-0,0%Euro1,1765 +0,3%Öl100,3 -3,0%Gold4.719 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Allianz 840400 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX tiefer -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 - Kürzungsideen der UniCredit zurückgewiesen -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL, Bitcoin im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt
Robo-Advisor Vergleich 04/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 04/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Marktbericht

CAC 40-Handel aktuell: So performt der CAC 40 aktuell

08.05.26 12:26 Uhr
CAC 40-Handel aktuell: So performt der CAC 40 aktuell | finanzen.net

Der CAC 40 zeigt sich derzeit schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
182,80 EUR 0,62 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dassault Aviation SA
296,00 EUR -10,00 EUR -3,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
473,15 EUR 1,75 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Renault S.A.
28,66 EUR -2,23 EUR -7,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
6,42 EUR 0,03 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
CAC 40
8.148,8 PKT -53,3 PKT -0,65%
Charts|News|Analysen

Um 12:09 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,92 Prozent auf 8.126,69 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,432 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,733 Prozent auf 8.141,94 Punkte an der Kurstafel, nach 8.202,08 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8.158,93 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8.122,91 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,057 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, wurde der CAC 40 mit 8.263,87 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8.273,84 Punkte. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 08.05.2025, einen Wert von 7.694,44 Punkten auf.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,836 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 91.460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 234,400 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
08:01Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
08:01Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
29.04.2026Airbus SE KaufenDZ BANK
29.04.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.05.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
29.04.2026Airbus SE KaufenDZ BANK
29.04.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
29.04.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:01Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
29.04.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
21.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
15.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen