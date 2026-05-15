DAX24.763 +0,6%Est506.009 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9000 +1,3%Nas26.293 +0,1%Bitcoin66.606 -0,3%Euro1,1610 -0,1%Öl105,4 +0,5%Gold4.527 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker -- Asiens Börsen in Grün -- KNDS hält unbeirrt an Fahrplan für Börsengang fest -- Rüstungsaktien, Cavendish, Softbank, Lenovo, Zoom im Fokus
Top News
Umbau im Greenlight Capital-Depot: Einhorn rasiert Warner Bros. Discovery-Aktie und greift massiv bei Peloton zu Umbau im Greenlight Capital-Depot: Einhorn rasiert Warner Bros. Discovery-Aktie und greift massiv bei Peloton zu
TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nemetschek SE-Aktionäre freuen TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nemetschek SE-Aktionäre freuen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Frühe Anlage

CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ArcelorMittal-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

22.05.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ArcelorMittal-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
54,78 EUR -0,18 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 3 Jahren wurde die ArcelorMittal-Aktie an der Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ArcelorMittal-Anteile bei 24,63 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 40,601 ArcelorMittal-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.214,37 EUR, da sich der Wert eines ArcelorMittal-Anteils am 21.05.2026 auf 54,54 EUR belief. Aus 1.000 EUR wurden somit 2.214,37 EUR, was einer positiven Performance von 121,44 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von ArcelorMittal belief sich jüngst auf 40,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu ArcelorMittal

DatumMeistgelesen

Analysen zu ArcelorMittal

DatumRatingAnalyst
19.05.2026ArcelorMittal BuyDeutsche Bank AG
04.05.2026ArcelorMittal NeutralUBS AG
01.05.2026ArcelorMittal UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2026ArcelorMittal BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026ArcelorMittal Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
19.05.2026ArcelorMittal BuyDeutsche Bank AG
30.04.2026ArcelorMittal BuyJefferies & Company Inc.
16.04.2026ArcelorMittal BuyJefferies & Company Inc.
13.04.2026ArcelorMittal BuyDeutsche Bank AG
08.04.2026ArcelorMittal BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.05.2026ArcelorMittal NeutralUBS AG
30.04.2026ArcelorMittal Equal WeightBarclays Capital
24.04.2026ArcelorMittal NeutralUBS AG
17.04.2026ArcelorMittal Equal WeightBarclays Capital
13.04.2026ArcelorMittal NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
01.05.2026ArcelorMittal UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.04.2026ArcelorMittal UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09.03.2026ArcelorMittal UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.02.2023ArcelorMittal SellUBS AG
18.01.2023ArcelorMittal SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ArcelorMittal nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen