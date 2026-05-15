CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ArcelorMittal-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen ArcelorMittal-Investment gewesen.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurde die ArcelorMittal-Aktie an der Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ArcelorMittal-Anteile bei 24,63 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 40,601 ArcelorMittal-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.214,37 EUR, da sich der Wert eines ArcelorMittal-Anteils am 21.05.2026 auf 54,54 EUR belief. Aus 1.000 EUR wurden somit 2.214,37 EUR, was einer positiven Performance von 121,44 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von ArcelorMittal belief sich jüngst auf 40,95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ArcelorMittal
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ArcelorMittal
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent