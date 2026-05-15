CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ArcelorMittal-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Frühe Anlage

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ArcelorMittal-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die ArcelorMittal-Aktie an der Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ArcelorMittal-Anteile bei 24,63 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 40,601 ArcelorMittal-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.214,37 EUR, da sich der Wert eines ArcelorMittal-Anteils am 21.05.2026 auf 54,54 EUR belief. Aus 1.000 EUR wurden somit 2.214,37 EUR, was einer positiven Performance von 121,44 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von ArcelorMittal belief sich jüngst auf 40,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net