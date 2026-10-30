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ArcelorMittal-Anlage unter der Lupe

CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ArcelorMittal-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in ArcelorMittal eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
55.02 EUR 0.74 EUR 1.36 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde die ArcelorMittal-Aktie an der Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 33,41 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hat, hat nun 2,993 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ArcelorMittal-Aktie auf 54,78 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 163,96 EUR wert. Damit wäre die Investition um 63,96 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte ArcelorMittal einen Börsenwert von 41,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
28.10.26 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 ArcelorMittal Buy UBS AG
05.10.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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