ArcelorMittal-Investition im Blick

Das wäre der Verdienst eines frühen ArcelorMittal-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse EAM wochenend-bedingt kein Handel mit der ArcelorMittal-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die ArcelorMittal-Anteile bei 19,72 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hat, hat nun 5,072 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 278,15 EUR, da sich der Wert eines ArcelorMittal-Papiers am 19.11.2026 auf 54,84 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 178,15 Prozent.

Zuletzt ergab sich für ArcelorMittal eine Börsenbewertung in Höhe von 41,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net