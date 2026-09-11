Lukrative Cap Gemini-Anlage?

CAC 40-Papier Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cap Gemini von vor einem Jahr angefallen

11.09.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Cap Gemini eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Cap Gemini-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 121,80 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Cap Gemini-Aktie investiert, befänden sich nun 8,210 Cap Gemini-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 101,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 833,33 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 16,67 Prozent verringert. Am Markt war Cap Gemini jüngst 17,17 Mrd. Euro wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net