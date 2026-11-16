CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor einem Jahr eingefahren

Rentables Eurofins Scientific SE-Investment?

Vor Jahren in Eurofins Scientific SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Eurofins Scientific SE-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 58,96 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 169,607 Eurofins Scientific SE-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 87,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14.921,98 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 49,22 Prozent.

Alle Eurofins Scientific SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net