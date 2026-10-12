CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eurofins Scientific SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Eurofins Scientific SE-Investition im Blick

12.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Eurofins Scientific SE-Investment verdienen können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren wurden Eurofins Scientific SE -Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Eurofins Scientific SE-Anteile bei 40,65 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,460 Eurofins Scientific SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 77,12 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 189,74 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 89,74 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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