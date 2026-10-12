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Eurofins Scientific SE-Investition im Blick

CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eurofins Scientific SE von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Eurofins Scientific SE-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eurofins Scientific SE
77.54 EUR 0.82 EUR 1.07 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Eurofins Scientific SE-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Eurofins Scientific SE-Anteile bei 40,65 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,460 Eurofins Scientific SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 77,12 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 189,74 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 89,74 Prozent.

Jüngst verzeichnete Eurofins Scientific SE eine Marktkapitalisierung von 13,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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