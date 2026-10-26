CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eurofins Scientific SE von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Eurofins Scientific SE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Am 26.10.2023 wurden Eurofins Scientific SE-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Eurofins Scientific SE-Anteile an diesem Tag bei 45,74 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investierten, hätten nun 218,627 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 23.10.2026 18.517,71 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 84,70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85,18 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Eurofins Scientific SE eine Marktkapitalisierung von 14,70 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Eurofins Scientific
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eurofins Scientific
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen