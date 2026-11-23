CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eurofins Scientific SE-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Eurofins Scientific SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Eurofins Scientific SE-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Eurofins Scientific SE-Anteile an diesem Tag 52,70 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,898 Eurofins Scientific SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Eurofins Scientific SE-Aktie auf 85,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 161,86 EUR wert. Mit einer Performance von +61,86 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Eurofins Scientific SE eine Börsenbewertung in Höhe von 14,81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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