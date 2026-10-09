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CAC 40-Papier Euronext NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Euronext NV von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Euronext NV-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Euronext NV
162.50 EUR 1.00 EUR 0.62 %
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Am 09.10.2023 wurden Euronext NV-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Euronext NV-Papier an diesem Tag bei 65,95 EUR. Bei einem Euronext NV-Investment von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,163 Euronext NV-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.451,86 EUR, da sich der Wert einer Euronext NV-Aktie am 08.10.2026 auf 161,70 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 145,19 Prozent angezogen.

Am Markt war Euronext NV jüngst 16,14 Mrd. Euro wert. Das Euronext NV-IPO fand am 20.06.2014 an der Börse PAR statt. Der erste festgestellte Kurs des Euronext NV-Papiers lag damals bei 19,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
16.06.22 Euronext NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.21 Euronext NV Buy UBS AG
09.11.21 Euronext NV Buy Deutsche Bank AG
30.09.21 Euronext NV Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.21 Euronext NV Outperform Credit Suisse Group

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