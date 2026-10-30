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Euronext NV-Performance im Blick

CAC 40-Papier Euronext NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Euronext NV von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Euronext NV-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 30.10.2025 wurde die Euronext NV-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 123,80 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 1.000 EUR in die Euronext NV-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,078 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 176,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.428,92 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,89 Prozent erhöht.

Der Euronext NV-Wert an der Börse wurde auf 17,56 Mrd. Euro beziffert. Am 20.06.2014 wurden Euronext NV-Papiere zum ersten Mal an der Börse PAR gehandelt. Zum Börsendebüt des Euronext NV-Papiers wurde der Erstkurs mit 19,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
16.06.22 Euronext NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.21 Euronext NV Buy UBS AG
09.11.21 Euronext NV Buy Deutsche Bank AG
30.09.21 Euronext NV Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.21 Euronext NV Outperform Credit Suisse Group

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