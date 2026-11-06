CAC 40-Papier Euronext NV-Aktie: So viel hätte eine Investition in Euronext NV von vor 3 Jahren abgeworfen

Euronext NV-Investmentbeispiel

06.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Euronext NV-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 06.11.2023 wurde die Euronext NV-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Euronext NV-Papiers betrug an diesem Tag 68,10 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Euronext NV-Aktie investiert, befänden sich nun 146,843 Euronext NV-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Euronext NV-Anteile wären am 05.11.2026 25.594,71 EUR wert, da der Schlussstand 174,30 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 155,95 Prozent zugenommen.

Alle Euronext NV-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,93 Mrd. Euro. Die Euronext NV-Aktie ging am 20.06.2014 an die Börse PAR. Das Euronext NV-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net