CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Michelin SA von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Michelin SA-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Michelin SA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Michelin SA-Papier bei 32,23 EUR. Wer vor 1 Jahr 10.000 EUR in die Michelin SA-Aktie investiert hat, hat nun 310,270 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10.744,65 EUR, da sich der Wert eines Michelin SA-Anteils am 14.08.2026 auf 34,63 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +7,45 Prozent.
Michelin SA war somit zuletzt am Markt 23,47 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Michelin SA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Michelin SA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Michelin SA Aktie News
Michelin SA Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Michelin SA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.