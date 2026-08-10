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Investmentbeispiel

CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Michelin SA von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Michelin SA-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Michelin SA
34.57 EUR -0.22 EUR -0.63 %
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Michelin SA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Michelin SA-Papier bei 32,23 EUR. Wer vor 1 Jahr 10.000 EUR in die Michelin SA-Aktie investiert hat, hat nun 310,270 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10.744,65 EUR, da sich der Wert eines Michelin SA-Anteils am 14.08.2026 auf 34,63 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +7,45 Prozent.

Michelin SA war somit zuletzt am Markt 23,47 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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