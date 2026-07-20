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Investmentbeispiel

CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Michelin SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Michelin SA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Michelin SA
34.40 EUR 0.34 EUR 1.00 %
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Michelin SA-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Michelin SA-Papier an diesem Tag 29,57 EUR wert. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 338,181 Michelin SA-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.07.2026 11.636,79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,41 EUR belief. Mit einer Performance von +16,37 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Michelin SA-Wert an der Börse wurde auf 23,66 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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