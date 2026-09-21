CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Michelin SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Michelin SA-Investment gewesen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Michelin SA-Papier via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 30,16 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 EUR in die Michelin SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 33,156 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Michelin SA-Papiers auf 33,08 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.096,82 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,68 Prozent zugenommen.
Michelin SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22,42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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