CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Michelin SA von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Michelin SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Michelin SA-Papier statt. Der Schlusskurs der Michelin SA-Aktie betrug an diesem Tag 28,45 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Michelin SA-Aktie investiert, befänden sich nun 351,494 Michelin SA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 33,67 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.834,80 EUR wert. Damit wäre die Investition um 18,35 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Michelin SA belief sich jüngst auf 22,82 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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