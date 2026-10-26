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Unibail-Rodamco-Investition

CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Unibail-Rodamco-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unibail-Rodamco
90.46 EUR 1.10 EUR 1.23 %
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Unibail-Rodamco-Papier via Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 67,56 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,480 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 133,36 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Papiers am 23.10.2026 auf 90,10 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33,36 Prozent angewachsen.

Der Unibail-Rodamco-Wert an der Börse wurde auf 13,02 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
27.06.24 Unibail-Rodamco Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.02.21 Unibail-Rodamco Neutral UBS AG
13.01.21 Unibail-Rodamco Hold Kepler Cheuvreux
17.08.20 Unibail-Rodamco Hold Kepler Cheuvreux
17.08.20 Unibail-Rodamco Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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