CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Unibail-Rodamco-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Unibail-Rodamco-Papier via Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 67,56 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,480 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 133,36 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Papiers am 23.10.2026 auf 90,10 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33,36 Prozent angewachsen.
Der Unibail-Rodamco-Wert an der Börse wurde auf 13,02 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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