CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor einem Jahr eingebracht

Lukratives Unibail-Rodamco-Investment?

14.09.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Unibail-Rodamco-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Unibail-Rodamco-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Unibail-Rodamco-Anteile 89,34 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hat, hat nun 1,119 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 103,98 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Anteils am 11.09.2026 auf 92,90 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 3,98 Prozent vermehrt.

Unibail-Rodamco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net