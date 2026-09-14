CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Unibail-Rodamco-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Unibail-Rodamco-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Unibail-Rodamco-Anteile 89,34 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hat, hat nun 1,119 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 103,98 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Anteils am 11.09.2026 auf 92,90 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 3,98 Prozent vermehrt.
Unibail-Rodamco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Unibail-Rodamco
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unibail-Rodamco
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Unibail-Rodamco Aktie News
Unibail-Rodamco Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unibail-Rodamco nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.06.24
|Unibail-Rodamco Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.21
|Unibail-Rodamco Neutral
|UBS AG
|13.01.21
|Unibail-Rodamco Hold
|Kepler Cheuvreux
|17.08.20
|Unibail-Rodamco Hold
|Kepler Cheuvreux
|17.08.20
|Unibail-Rodamco Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)