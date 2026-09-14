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Lukratives Unibail-Rodamco-Investment?

CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Unibail-Rodamco-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unibail-Rodamco
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Unibail-Rodamco-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Unibail-Rodamco-Anteile 89,34 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hat, hat nun 1,119 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 103,98 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Anteils am 11.09.2026 auf 92,90 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 3,98 Prozent vermehrt.

Unibail-Rodamco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
27.06.24 Unibail-Rodamco Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.02.21 Unibail-Rodamco Neutral UBS AG
13.01.21 Unibail-Rodamco Hold Kepler Cheuvreux
17.08.20 Unibail-Rodamco Hold Kepler Cheuvreux
17.08.20 Unibail-Rodamco Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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