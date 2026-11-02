CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unibail-Rodamco-Investment von vor 10 Jahren verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Unibail-Rodamco-Aktie gebracht.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Unibail-Rodamco-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 214,90 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in Unibail-Rodamco-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,653 Unibail-Rodamco-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 423,64 EUR, da sich der Wert einer Unibail-Rodamco-Aktie am 30.10.2026 auf 91,04 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 57,64 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Unibail-Rodamco einen Börsenwert von 13,16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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