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Unibail-Rodamco-Investment

CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unibail-Rodamco-Investment von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Unibail-Rodamco-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unibail-Rodamco
91.00 EUR 0.38 EUR 0.42 %
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Unibail-Rodamco-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 214,90 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in Unibail-Rodamco-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,653 Unibail-Rodamco-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 423,64 EUR, da sich der Wert einer Unibail-Rodamco-Aktie am 30.10.2026 auf 91,04 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 57,64 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Unibail-Rodamco einen Börsenwert von 13,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
27.06.24 Unibail-Rodamco Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.02.21 Unibail-Rodamco Neutral UBS AG
13.01.21 Unibail-Rodamco Hold Kepler Cheuvreux
17.08.20 Unibail-Rodamco Hold Kepler Cheuvreux
17.08.20 Unibail-Rodamco Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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