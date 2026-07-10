CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valeo SA von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Valeo SA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Am 17.07.2025 wurde das Valeo SA-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,96 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 10,044 Valeo SA-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 131,73 EUR, da sich der Wert eines Valeo SA-Anteils am 16.07.2026 auf 13,12 EUR belief. Damit wäre die Investition 31,73 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für Valeo SA eine Börsenbewertung in Höhe von 3,09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Valeo SA Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.06.26
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Valeo SA Market-Perform
|Bernstein Research