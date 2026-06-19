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CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Valeo SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

26.06.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Valeo SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Valeo SA
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Heute vor 3 Jahren wurden Valeo SA-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 19,38 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,161 Valeo SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.06.2026 auf 13,18 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68,00 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32,00 Prozent verringert.

Der Valeo SA-Wert an der Börse wurde auf 3,27 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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22.06.2026Valeo SA HoldDeutsche Bank AG
08.06.2026Valeo SA OverweightJP Morgan Chase & Co.
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02.03.2026Valeo SA BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.2026Valeo SA OverweightJP Morgan Chase & Co.
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22.06.2026Valeo SA HoldDeutsche Bank AG
03.06.2026Valeo SA HoldJefferies & Company Inc.
29.04.2026Valeo SA Market-PerformBernstein Research
24.04.2026Valeo SA NeutralUBS AG
24.04.2026Valeo SA HoldDeutsche Bank AG
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18.09.2023Valeo SA SellGoldman Sachs Group Inc.
14.04.2023Valeo SA UnderperformJefferies & Company Inc.
24.02.2023Valeo SA UnderperformJefferies & Company Inc.
20.01.2023Valeo SA UnderperformRBC Capital Markets
20.01.2023Valeo SA UnderperformJefferies & Company Inc.

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