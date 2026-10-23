CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in ArcelorMittal-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Die ArcelorMittal-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die ArcelorMittal-Anteile bei 18,52 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ArcelorMittal-Aktie investiert, befänden sich nun 539,986 ArcelorMittal-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ArcelorMittal-Papiers auf 53,92 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29.116,04 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 191,16 Prozent erhöht.
Alle ArcelorMittal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 42,41 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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