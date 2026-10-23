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CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in ArcelorMittal-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
53.38 EUR -2.42 EUR -4.34 %
Charts | News | Analysen

Die ArcelorMittal-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die ArcelorMittal-Anteile bei 18,52 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ArcelorMittal-Aktie investiert, befänden sich nun 539,986 ArcelorMittal-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ArcelorMittal-Papiers auf 53,92 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29.116,04 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 191,16 Prozent erhöht.

Alle ArcelorMittal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 42,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.10.26 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 ArcelorMittal Buy UBS AG
05.10.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG

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