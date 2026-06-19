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Lukratives ArcelorMittal-Investment?

CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 5 Jahren eingefahren

26.06.26 10:00 Uhr

Vor Jahren ArcelorMittal-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
53,98 EUR -0,30 EUR -0,55%
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Vor 5 Jahren wurden ArcelorMittal-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,20 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,817 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 54,28 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 207,18 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 107,18 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von ArcelorMittal betrug jüngst 41,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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