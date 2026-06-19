CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 5 Jahren eingefahren

Lukratives ArcelorMittal-Investment?

Vor Jahren ArcelorMittal-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 5 Jahren wurden ArcelorMittal -Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,20 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,817 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 54,28 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 207,18 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 107,18 Prozent zugenommen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf ArcelorMittal

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ArcelorMittal

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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