CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ArcelorMittal-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in ArcelorMittal-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Am 16.10.2021 wurde die ArcelorMittal-Aktie an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 27,69 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investierten, hätten nun 36,121 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 56,68 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.047,32 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 104,73 Prozent.
Der ArcelorMittal-Wert an der Börse wurde auf 42,42 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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