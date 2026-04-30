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ArcelorMittal-Performance im Blick

CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ArcelorMittal-Investment von vor 5 Jahren verdient

01.05.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in ArcelorMittal-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
48,84 EUR 0,68 EUR 1,41%
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Vor 5 Jahren wurde die ArcelorMittal-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das ArcelorMittal-Papier letztlich bei 24,25 EUR. Wer vor 5 Jahren 1.000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hat, hat nun 41,237 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.030,52 EUR, da sich der Wert einer ArcelorMittal-Aktie am 30.04.2026 auf 49,24 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 103,05 Prozent.

Der Marktwert von ArcelorMittal betrug jüngst 37,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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