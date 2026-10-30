CAC 40-Titel Bureau Veritas SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bureau Veritas SA von vor 3 Jahren eingebracht

Frühe Anlage

30.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bureau Veritas SA gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Bureau Veritas SA-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bureau Veritas SA-Aktie bei 21,46 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Bureau Veritas SA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,660 Bureau Veritas SA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 135,51 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29,08 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 35,51 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Bureau Veritas SA belief sich jüngst auf 12,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net