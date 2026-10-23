CAC 40-Titel Bureau Veritas SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bureau Veritas SA von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Bureau Veritas SA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Am 23.10.2025 wurde die Bureau Veritas SA-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 28,60 EUR. Bei einem Bureau Veritas SA-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 349,650 Bureau Veritas SA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 22.10.2026 10.262,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29,35 EUR belief. Damit wäre die Investition 2,62 Prozent mehr wert.
Am Markt war Bureau Veritas SA jüngst 12,76 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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