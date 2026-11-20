CAC 40-Titel Bureau Veritas SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bureau Veritas SA von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Bureau Veritas SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Bureau Veritas SA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 27,16 EUR. Bei einem Bureau Veritas SA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,682 Bureau Veritas SA-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (30,12 EUR), wäre die Investition nun 110,90 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 10,90 Prozent.
Alle Bureau Veritas SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,47 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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