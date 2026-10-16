DAX 25.629 +1,0%ESt50 6.211 +0,7%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,90 -0,9%Nas 26.713 +0,1%Bitcoin 72.922 -0,4%Euro 1,1251 +0,3%Öl 105,2 -0,7%Gold 4.181 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Profitabler Bureau Veritas SA-Einstieg?

CAC 40-Titel Bureau Veritas SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bureau Veritas SA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bureau Veritas SA-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bureau Veritas SA
27.91 EUR 0.61 EUR 2.23 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Bureau Veritas SA-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Bureau Veritas SA-Aktie bei 18,04 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die Bureau Veritas SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 55,438 Anteilen. Die gehaltenen Bureau Veritas SA-Papiere wären am 15.10.2026 1.547,84 EUR wert, da der Schlussstand 27,92 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 54,78 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Bureau Veritas SA betrug jüngst 12,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Bureau Veritas SA Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netCAC 40-Titel Bureau Veritas SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bureau Veritas SA-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.netCAC 40-Wert Bureau Veritas SA-Aktie: So viel hätte eine Bureau Veritas SA-Anlage von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.netCAC 40-Titel Bureau Veritas SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bureau Veritas SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Werbung - Bureau Veritas SA-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netCAC 40-Papier Bureau Veritas SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bureau Veritas SA-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.netCAC 40-Titel Bureau Veritas SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bureau Veritas SA von vor 10 Jahren eingebracht
Werbung

Bureau Veritas SA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bureau Veritas SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.