CAC 40-Titel Bureau Veritas SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bureau Veritas SA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Profitabler Bureau Veritas SA-Einstieg?

16.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bureau Veritas SA-Investment gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Bureau Veritas SA -Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Bureau Veritas SA-Aktie bei 18,04 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die Bureau Veritas SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 55,438 Anteilen. Die gehaltenen Bureau Veritas SA-Papiere wären am 15.10.2026 1.547,84 EUR wert, da der Schlussstand 27,92 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 54,78 Prozent gestiegen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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