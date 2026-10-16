CAC 40-Titel Bureau Veritas SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bureau Veritas SA-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bureau Veritas SA-Investment gewesen.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Bureau Veritas SA-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Bureau Veritas SA-Aktie bei 18,04 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die Bureau Veritas SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 55,438 Anteilen. Die gehaltenen Bureau Veritas SA-Papiere wären am 15.10.2026 1.547,84 EUR wert, da der Schlussstand 27,92 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 54,78 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von Bureau Veritas SA betrug jüngst 12,26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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