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Rentable Eurofins Scientific SE-Investition?

CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Eurofins Scientific SE-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eurofins Scientific SE
71.86 EUR 0.90 EUR 1.27 %
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Eurofins Scientific SE-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 37,43 EUR wert. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Eurofins Scientific SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 267,165 Eurofins Scientific SE-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (70,70 EUR), wäre das Investment nun 18.888,59 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 88,89 Prozent angewachsen.

Eurofins Scientific SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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