CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Eurofins Scientific SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Das Eurofins Scientific SE-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 62,52 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,995 Eurofins Scientific SE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 78,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.251,76 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,18 Prozent vermehrt.
Eurofins Scientific SE wurde am Markt mit 13,59 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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