CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eurofins Scientific SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Langfristige Anlage

09.11.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eurofins Scientific SE-Aktie gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 09.11.2016 wurde das Eurofins Scientific SE -Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Eurofins Scientific SE-Anteile betrug an diesem Tag 40,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in das Eurofins Scientific SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 24,543 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Eurofins Scientific SE-Aktie auf 88,64 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.175,48 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 117,55 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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