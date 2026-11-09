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CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eurofins Scientific SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eurofins Scientific SE-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eurofins Scientific SE
88.58 EUR 1.30 EUR 1.49 %
Charts | News | Analysen

Am 09.11.2016 wurde das Eurofins Scientific SE-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Eurofins Scientific SE-Anteile betrug an diesem Tag 40,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in das Eurofins Scientific SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 24,543 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Eurofins Scientific SE-Aktie auf 88,64 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.175,48 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 117,55 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Eurofins Scientific SE betrug jüngst 15,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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