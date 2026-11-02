CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eurofins Scientific SE von vor 5 Jahren verloren

Lohnende Eurofins Scientific SE-Anlage?

02.11.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Eurofins Scientific SE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Eurofins Scientific SE-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 104,80 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,954 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 87,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,70 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 16,30 Prozent.

Der Börsenwert von Eurofins Scientific SE belief sich zuletzt auf 15,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net