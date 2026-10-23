CAC 40-Titel Euronext NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Euronext NV-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Euronext NV-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Euronext NV-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 33,34 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,999 Euronext NV-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Euronext NV-Aktie auf 178,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 534,13 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 434,13 Prozent vermehrt.
Euronext NV war somit zuletzt am Markt 17,28 Mrd. Euro wert. Das Euronext NV-Papier wurde am 20.06.2014 an der Börse PAR erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Euronext NV-Aktie lag beim Börsengang bei 19,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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