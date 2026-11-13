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CAC 40-Titel Euronext NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Euronext NV von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Euronext NV-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Euronext NV
167.90 EUR 1.20 EUR 0.72 %
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Euronext NV-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Euronext NV-Anteile bei 93,95 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,064 Euronext NV-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 166,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 176,90 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 76,90 Prozent.

Der Euronext NV-Wert an der Börse wurde auf 16,62 Mrd. Euro beziffert. Euronext NV-Anteile wurde am 20.06.2014 an der Börse PAR erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Euronext NV-Papiers bei 19,40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
16.06.22 Euronext NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.21 Euronext NV Buy UBS AG
09.11.21 Euronext NV Buy Deutsche Bank AG
30.09.21 Euronext NV Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.21 Euronext NV Outperform Credit Suisse Group

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