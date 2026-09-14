CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Michelin SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Michelin SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Michelin SA-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 31,46 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Michelin SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,179 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 33,46 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,36 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 6,36 Prozent.
Der Börsenwert von Michelin SA belief sich zuletzt auf 22,67 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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