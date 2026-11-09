CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unibail-Rodamco-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Unibail-Rodamco-Investment gewesen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Unibail-Rodamco-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Unibail-Rodamco-Aktie letztlich bei 89,88 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 111,259 Unibail-Rodamco-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 06.11.2026 10.476,19 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 94,16 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,76 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Unibail-Rodamco belief sich zuletzt auf 13,61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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