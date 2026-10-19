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Unibail-Rodamco-Investition

CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unibail-Rodamco-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Unibail-Rodamco eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unibail-Rodamco
87.64 EUR -1.92 EUR -2.14 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das Unibail-Rodamco-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 43,83 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in das Unibail-Rodamco-Papier investiert hätte, befänden sich nun 228,154 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 89,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20.492,81 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 104,93 Prozent erhöht.

Unibail-Rodamco wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,98 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
27.06.24 Unibail-Rodamco Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.02.21 Unibail-Rodamco Neutral UBS AG
13.01.21 Unibail-Rodamco Hold Kepler Cheuvreux
17.08.20 Unibail-Rodamco Hold Kepler Cheuvreux
17.08.20 Unibail-Rodamco Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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