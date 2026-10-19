CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unibail-Rodamco-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Unibail-Rodamco eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Vor 3 Jahren wurde das Unibail-Rodamco-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 43,83 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in das Unibail-Rodamco-Papier investiert hätte, befänden sich nun 228,154 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 89,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20.492,81 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 104,93 Prozent erhöht.
Unibail-Rodamco wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,98 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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