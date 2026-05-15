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Valeo SA-Investment

CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valeo SA von vor einem Jahr eingebracht

22.05.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Valeo SA-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Valeo SA
12,41 EUR 0,11 EUR 0,85%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Valeo SA-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9,25 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 108,061 Valeo SA-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 21.05.2026 1.334,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12,35 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,40 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Valeo SA einen Börsenwert von 2,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Valeo SA

DatumRatingAnalyst
29.04.2026Valeo SA Market-PerformBernstein Research
24.04.2026Valeo SA NeutralUBS AG
24.04.2026Valeo SA HoldDeutsche Bank AG
23.04.2026Valeo SA OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.04.2026Valeo SA Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
23.04.2026Valeo SA OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.03.2026Valeo SA BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.2026Valeo SA OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Valeo SA OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Valeo SA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.04.2026Valeo SA Market-PerformBernstein Research
24.04.2026Valeo SA NeutralUBS AG
24.04.2026Valeo SA HoldDeutsche Bank AG
14.04.2026Valeo SA Equal WeightBarclays Capital
09.04.2026Valeo SA NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.09.2023Valeo SA SellGoldman Sachs Group Inc.
14.04.2023Valeo SA UnderperformJefferies & Company Inc.
24.02.2023Valeo SA UnderperformJefferies & Company Inc.
20.01.2023Valeo SA UnderperformRBC Capital Markets
20.01.2023Valeo SA UnderperformJefferies & Company Inc.

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