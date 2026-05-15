CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valeo SA von vor einem Jahr eingebracht

Valeo SA-Investment

Das wäre der Verdienst eines frühen Valeo SA-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Valeo SA-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9,25 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 108,061 Valeo SA-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 21.05.2026 1.334,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12,35 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,40 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Valeo SA einen Börsenwert von 2,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net