CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ArcelorMittal-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ArcelorMittal-Aktien gewesen.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse EAM Handel mit der ArcelorMittal-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die ArcelorMittal-Aktie an diesem Tag 36,65 EUR wert. Bei einem Investment von 1.000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,285 ArcelorMittal-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.418,83 EUR, da sich der Wert eines ArcelorMittal-Papiers am 26.11.2026 auf 52,00 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 41,88 Prozent.
ArcelorMittal erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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