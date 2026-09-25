CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 10 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in ArcelorMittal-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der ArcelorMittal-Aktie via Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das ArcelorMittal-Papier bei 16,49 EUR. Wer vor 10 Jahren 1.000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hat, hat nun 60,628 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 62,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.758,94 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 275,89 Prozent.
Alle ArcelorMittal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47,79 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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