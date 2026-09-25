DAX 25.412 +0,6%ESt50 6.314 +0,7%MSCI World 4.929 -0,2%Top 10 Crypto 11,19 -1,0%Nas 26.939 +0,0%Bitcoin 73.791 -0,5%Euro 1,1389 +0,1%Öl 106,1 -0,5%Gold 4.279 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lukrative ArcelorMittal-Investition?

CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in ArcelorMittal-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
62.68 EUR 0.34 EUR 0.55 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der ArcelorMittal-Aktie via Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das ArcelorMittal-Papier bei 16,49 EUR. Wer vor 10 Jahren 1.000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hat, hat nun 60,628 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 62,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.758,94 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 275,89 Prozent.

Alle ArcelorMittal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle ArcelorMittal Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

ArcelorMittal Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ArcelorMittal nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.09.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
20.08.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.