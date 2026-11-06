CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ArcelorMittal gewesen.
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Vor 3 Jahren wurden ArcelorMittal-Anteile via Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,72 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 46,051 ArcelorMittal-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.509,79 EUR, da sich der Wert einer ArcelorMittal-Aktie am 05.11.2026 auf 54,50 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 150,98 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 41,56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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