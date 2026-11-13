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CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in ArcelorMittal-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
57.30 EUR -1.92 EUR -3.24 %
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Die ArcelorMittal-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der ArcelorMittal-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 27,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 362,319 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 21.304,35 EUR, da sich der Wert eines ArcelorMittal-Papiers am 12.11.2026 auf 58,80 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 113,04 Prozent.

ArcelorMittal markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
06.11.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 ArcelorMittal Buy UBS AG
28.10.26 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 ArcelorMittal Buy UBS AG

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