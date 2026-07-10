CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ArcelorMittal-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in ArcelorMittal-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurde die ArcelorMittal-Aktie an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke war die ArcelorMittal-Aktie an diesem Tag 24,89 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hat, hat nun 4,018 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 232,83 EUR, da sich der Wert eines ArcelorMittal-Papiers am 16.07.2026 auf 57,94 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 132,83 Prozent vermehrt.
Alle ArcelorMittal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44,57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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ArcelorMittal Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|07.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.