CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ArcelorMittal-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Langfristige Investition

17.07.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in ArcelorMittal-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die ArcelorMittal-Aktie an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke war die ArcelorMittal-Aktie an diesem Tag 24,89 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hat, hat nun 4,018 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 232,83 EUR, da sich der Wert eines ArcelorMittal-Papiers am 16.07.2026 auf 57,94 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 132,83 Prozent vermehrt.

Alle ArcelorMittal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net