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Rentabler ArcelorMittal-Einstieg?

CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in ArcelorMittal-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
55.28 EUR 0.74 EUR 1.36 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades ArcelorMittal-Anteilen via Börse EAM ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22,78 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,390 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ArcelorMittal-Papiers auf 54,22 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 238,02 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 138,02 Prozent angezogen.

Alle ArcelorMittal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
12:36 ArcelorMittal Buy UBS AG
05.10.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
20.08.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.

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