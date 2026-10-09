CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen

Rentabler ArcelorMittal-Einstieg?

09.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in ArcelorMittal-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades ArcelorMittal-Anteilen via Börse EAM ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22,78 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,390 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ArcelorMittal-Papiers auf 54,22 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 238,02 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 138,02 Prozent angezogen.

Alle ArcelorMittal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net