CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in ArcelorMittal-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Trades ArcelorMittal-Anteilen via Börse EAM ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22,78 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,390 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ArcelorMittal-Papiers auf 54,22 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 238,02 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 138,02 Prozent angezogen.
Alle ArcelorMittal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ArcelorMittal
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ArcelorMittal
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen