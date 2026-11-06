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Bureau Veritas SA-Investment im Blick

CAC 40-Wert Bureau Veritas SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bureau Veritas SA von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bureau Veritas SA gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bureau Veritas SA
29.70 EUR -0.19 EUR -0.64 %
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Vor 5 Jahren wurden Bureau Veritas SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Bureau Veritas SA-Aktie bei 29,21 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die Bureau Veritas SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 34,235 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.034,58 EUR, da sich der Wert eines Bureau Veritas SA-Papiers am 05.11.2026 auf 30,22 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,46 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Bureau Veritas SA belief sich zuletzt auf 13,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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