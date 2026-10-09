CAC 40-Wert Bureau Veritas SA-Aktie: So viel hätte eine Bureau Veritas SA-Anlage von vor 5 Jahren eingebracht

Lohnende Bureau Veritas SA-Anlage?

09.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bureau Veritas SA-Investment verlieren können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 09.10.2021 wurde das Bureau Veritas SA -Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Bureau Veritas SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 26,40 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,788 Bureau Veritas SA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 08.10.2026 99,09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 26,16 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,91 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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