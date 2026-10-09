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CAC 40-Wert Bureau Veritas SA-Aktie: So viel hätte eine Bureau Veritas SA-Anlage von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bureau Veritas SA-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bureau Veritas SA
26.84 EUR 0.88 EUR 3.39 %
Charts | News | Analysen

Am 09.10.2021 wurde das Bureau Veritas SA-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Bureau Veritas SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 26,40 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,788 Bureau Veritas SA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 08.10.2026 99,09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 26,16 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,91 Prozent verringert.

Der Marktwert von Bureau Veritas SA betrug jüngst 11,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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