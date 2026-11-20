Euronext NV-Anlage

Vor Jahren in Euronext NV-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.11.2016 wurden Euronext NV-Anteile an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Euronext NV-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 34,48 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in Euronext NV-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,001 Euronext NV-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4.802,60 EUR, da sich der Wert eines Euronext NV-Anteils am 19.11.2026 auf 165,60 EUR belief. Damit wäre die Investition 380,26 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Euronext NV bezifferte sich zuletzt auf 16,44 Mrd. Euro. Euronext NV-Anteile wurde am 20.06.2014 an der Börse PAR erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Euronext NV-Papiers lag damals bei 19,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net