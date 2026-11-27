Euronext NV-Investition

Wer vor Jahren in Euronext NV-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit Euronext NV-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 132,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in das Euronext NV-Papier investiert hätte, hätte er nun 75,758 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Euronext NV-Anteile wären am 26.11.2026 12.992,42 EUR wert, da der Schlussstand 171,50 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29,92 Prozent angezogen.

Euronext NV markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,63 Mrd. Euro. Am 20.06.2014 wagte die Euronext NV-Aktie an der Börse PAR den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Euronext NV-Papiers auf 19,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net