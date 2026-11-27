CAC 40-Wert Euronext NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Euronext NV-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Euronext NV-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit Euronext NV-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 132,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in das Euronext NV-Papier investiert hätte, hätte er nun 75,758 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Euronext NV-Anteile wären am 26.11.2026 12.992,42 EUR wert, da der Schlussstand 171,50 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29,92 Prozent angezogen.
Euronext NV markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,63 Mrd. Euro. Am 20.06.2014 wagte die Euronext NV-Aktie an der Börse PAR den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Euronext NV-Papiers auf 19,40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Euronext NV
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Euronext NV
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen