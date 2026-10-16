CAC 40-Wert Euronext NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Euronext NV von vor 5 Jahren eingebracht

Rentabler Euronext NV-Einstieg?

16.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Euronext NV gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Euronext NV-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 100,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in die Euronext NV-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 99,701 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 165,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.530,41 EUR wert. Mit einer Performance von +65,30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Euronext NV eine Börsenbewertung in Höhe von 16,56 Mrd. Euro. Am 20.06.2014 fand der erste Handelstag des Euronext NV-Papiers an der Börse PAR statt. Damals wurde der erste Kurs eines Euronext NV-Anteils bei 19,40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net